«Ашан» в пережившем пожар ТК «Мега Химки» заработает с 26 декабря

С 26 декабря гипермаркет «Ашан» снова откроется в торговом комплексе «Мега Химки» на Ленинградском шоссе, где ранее произошел крупный пожар. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

«С 26 декабря для посещения вновь открыт гипермаркет «Ашан», — следует из заявления.

В компании предупредили, что войти в магазин можно будет только с улицы со стороны Ленинградского шоссе (вход 5).

«Все системы пожарной безопасности работают исправно», — отмечается в сообщении.

По информации компании, сейчас идет подготовка к открытию «Мега Химки», конкретные даты пока не называются.

9 декабря загорелся торговый комплекс «Мега Химки» на Ленинградском шоссе, погиб один человек. Пожар начался в магазине OBI, который в результате выгорел полностью. Раздались взрывы, от которых проснулись жители соседних домов. Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти.