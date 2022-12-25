Вице-премьер Новак: рост добычи газа в Норвегии и Великобритании будет краткосрочным

Вице-премьер России Александр Новак считает, что рост добычи газа в Норвегии и Великобритании будет носить краткосрочный характер, поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз могут быть нестабильны. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Как рассказал вице-премьер, Евросоюз уменьшил импорт газа из России и в настоящее время ориентируются на СПГ и рост собственной добычи, который, как он отмечает, кратковременно произошел в Норвегии в Великобритании.

При этом ресурсы там очень ограничены, и это увеличение не будет долгосрочным, считает Новак.

«Если говорить про СПГ, то здесь тоже нет гарантий. При увеличении потребления в азиатско-тихоокеанском регионе Европа также неминуемо столкнется с дефицитом», — добавил он.

Начальник управления энергохолдинга «Газпром» Кирилл Полоус заявил, что газовая отрасль в части добычи недополучает необходимые объемы инвестиций. По этой причине развитие терминалов по приему сжиженного природного газа властями европейских стран вряд ли поможет решить проблему дефицита энергетических ресурсов в регионе.