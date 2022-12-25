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Минстрой решил поднять стоимость квадратного метра жилья в РФ более чем на 6% в 2023 году

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Depositphotos

Минстрой с 2023 года поднимет норматив стоимости квадратного метра жилья на 6,4% по сравнению с показателями второго полугодия 2022 года, до 88 737 рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Норматив стоимости 1 кв. м по РФ на первое полугодие 2023 года будет составлять 88 737 рублей, что на 6,4% выше показателя второго полугодия 2022-го. Кроме того, документом предлагается установить показатели средней стоимости 1 кв. м жилых помещений по каждому субъекту РФ на I квартал следующего года», — отметили в публикации.

В пресс-службе указали, что впервые будут устанавливаться нормативы для новых регионов России. При этом соответствующие изменения уже внесены в методику.

Там также добавили, что самые высокие показатели будут у Москвы, где стоимость «квадрата» составит 169 679 рублей. После чего идет Санкт-Петербург — 165 315 рублей, и Приморский край — 150 287 рублей.

В средине декабря РБК, ссылаясь на данные аналитиков ЦИАН писал, что в 2022 году рост средних цен на вторичном рынке жилья в России оказался в 2,5 раза ниже показателей прошлого года. По оценкам ЦИАН, в 2021 году средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке России выросла на 26%, до 97 тыс. руб. В 2022 году рост цен замедлился: с апреля цены стагнируют и показали рост с этого периода всего на 1,3%.

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