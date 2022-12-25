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Силуанов: РФ не станет поставлять свою нефть по ценам Запада

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Sergei Karpukhin/Reuters

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу Asharq News, что Россия не будет поставлять свою нефть по установленным Западом ценам.

«Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено», — подчеркнул он.

Министр отметил, что ценовой потолок, введенный Европой на российскую нефть, «приведет к искажениям цен и искажениям рынка». По его словам, завтра западные страны могут установить ценовые потолки для других производителей, на что Москва не может согласиться.

Силуанов указал, что Россия будет искать новых потребителей нефти, новые рынки сбыта, поскольку спрос на этот энергоресурс только будет расти. Кроме того, РФ все больше переходит на взаиморасчеты в национальных валютах с торговыми партнерами, добавил он.

Глава Минфина также отметил, что западные санкции повлияли на Европу. Он сказал, что поставки США нефти и газа на европейский рынок увеличились, однако от этого «Америка выигрывает, а Европа проигрывает».

5 декабря вступило в силу эмбарго на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия. С этого дня ЕС официально перестал импортировать российскую нефть морским путем. Также страны G7 и Австралия отказались перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель.

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