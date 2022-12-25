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Заммэра Ефимов заявил о присоединении свыше 160 компаний-экспортеров к байерской программе

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Mark Baker/AP

Более 160 компаний Москвы стали участниками байерской программы для экспортеров, которая помогает работать на международных рынках. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова опубликованы на сайте mos.ru.

«Московские экспортеры продолжают, несмотря на санкционное давление, развивать международную экономическую деятельность. В этом году специалисты Центра «Моспром» организовали участие более 160 столичных предприятий в 15 бизнес-миссиях и восьми международных отраслевых выставках», — отметил Ефимов.

В публикации указали, что среди новых компаний на рынке стали завод сыров «Карат», производитель средств для зубной гигиены «Глобал Дент». При этом в 2022 году был зафиксирован рост поставок товаров из Москвы на рынки Кубы и Ирака.

По данным центра «Моспром», рост поставок показали компании, которые занимаются производством продукции здорового питания. Например, экспорт продукции компании «Диадар» в Белоруссию вырос на 60%, а компании «Новапродукт» в Узбекистан — на 70%.

В середине ноября «Коммерсантъ», ссылаясь на дискуссию в Совете федерации писал, что бизнес и отраслевые министерства хотели бы обменять риски импортозамещения на реальную господдержку.

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