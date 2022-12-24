Умер генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков

На 67 году умер генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Сергеевич Бузаков. Сообщение об этом появилось на сайте предприятия.

«Без преувеличения, всю свою жизнь Александр Сергеевич посвятил созданию российского флота. Еще вчера он стоял у стапеля, с которого торжественно спускали на воду новую подводную лодку «Великие Луки», и был горд за рабочих и инженеров своего предприятия, за их вклад в обороноспособность страны, делился планами Адмиралтейских верфей на будущий год», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Бузаков работал на предприятии в течение 35 лет, придя в Ленинградское Адмиралтейское объединение молодым инженером после кораблестроительного института.

С 2004 по 2009 годы Александр Бузаков возглавлял ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь», ОАО «Западный центр судостроения», а также работал во ФГУП «Средне-Невский судостроительный завод».

В июле 2011 года Бузаков вернулся в АО «Адмиралтейские верфи» на должность главного инженера и с августа 2011 года Александр Сергеевич являлся генеральным директором предприятия.