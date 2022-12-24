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Немецкий депутат Мерц рассказал, что в Рождество будет греться свечами на елке

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Frederic Kern/imago-images.de/Global Look Press

Лидер оппозиции в немецком бундестаге и глава партии Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц рассказал о своих методах по экономии электроэнергии. Об этом пишет местная газета Bietigheimer Zeitung.

«Я снизил комнатную температуру как в своей берлинской квартире, так и в нашем доме в Арнсберге, и отапливаю только те помещения, которые непосредственно использую», — заявил политик.

По словам Мерца, праздновать Рождество он будет с елкой и настоящими свечами, что, по его мнению, уже приведет к повышению комнатной температуры.

Ранее газета Bild выпустила материал, где советует немцам мыться по-кошачьи. Также в издании посоветовали отказаться от мыла и реже принимать душ, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России.

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