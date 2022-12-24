Bloomberg сообщил об инвестициях Абрамовича в производство марихуаны

Российский бизнесмен Роман Абрамович инвестировал сотни миллионов долларов в компанию Curaleaf Holdings Inc., которая является крупнейшей компанией США по производству марихуаны. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на председателя правления компании Бориса Йордана.

По его словам, средства поступали в период с 2015 по 2017 годы, когда Curaleaf Holdings Inc. только набирала обороты.

«Абрамович одолжил деньги для инвестиций», — сказал Йордан.

По его словам, все эти деньги были «давно возвращены». Это произошло в конце 2020-го или конце 2021 года, уточнил председатель правления компании.

«Насколько нам известно, сегодня у Абрамовича нет акций Curaleaf», — отметил он.

Также бизнесмен указал, что Абрамович был одним из самых востребованных инвесторов в мире.

«Присутствие его в качестве инвестора было воспринято как очень большой плюс», — добавил он.

Ранее сообщалось, что легализация марихуаны в Соединенных Штатах привела к росту доли смертей и травм в ДТП.