Сальдо заявил о создании «Опоры России» в Херсонской области

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о создании регионального отделения «Опоры России» — общественной организации, которая объединяет представителей малого и среднего бизнеса в регионе, сообщает ТАСС.

«В Херсонской области создано региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»», — заявил Сальдо.

По словам врио херсонского губернатора, после присоединения к России у бизнеса в регионе появились большие перспективы — и для того, чтобы интегрировать херсонский бизнес в российское правовое поле, было создано региональное отделение организации «Опора России». Ее возглавил советник врио главы региона Константин Кнырик.

Ранее стало известно, что министерство промышленности и торговли России предлагает адаптировать для новых регионов запуск цифровой маркировки товаров.