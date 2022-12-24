Россиянам назвали пять распространенных мифов о кредитах

Специалист по банковскому сектору, партнер компании «ЕваБета» Россия Сергей Григорян рассказал в беседе с агентством «Прайм» о пяти распространенных мифах о кредитах, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Он указал, что некоторые заемщики считают, что кредит могут получить только люди с идеальной кредитной историей. Как отметил финансист, это не всегда так. Безусловно, банки охотнее выдают кредиты заемщикам с хорошей кредитной историей, но кредит могут получить даже те люди, у которых были просрочки, продолжил он.

Эксперт также обратил внимание на миф о том, что банки предпочитают серийных заемщиков, которые раньше не брали кредиты. По его словам, это не соответствует действительности.

«Для банка заемщик, который никогда раньше не пользовался кредитами, выглядит точно так же, как и тот, у которого испорчена кредитная история», — пояснил он.

Кроме того, Григорян назвал ошибочным миф о том, что взять кредит не получится, если уже имеются займы. Он отметил, что банк интересует не общее количество займов у обратившегося к нему человека, а показатель кредитной нагрузки (доля дохода, направляемая на обслуживание долговых обязательств), который не должен превышать 50%.

Помимо этого, в случае с созаемщиками, когда один из них не может выплачивать кредит, финансовые обязательства полностью ложатся на второго, рассказал финансист.

Он добавил, что ряд заемщиков признают себя банкротами в надежде, что долг просто спишется.

«Если у вас есть какое-то имущество, его заберут, чтобы погасить ваши долги. Кроме того, банкрот не сможет обращаться за новыми кредитами в течение 5 лет, без указания этого факта», — заключил сепциалист.