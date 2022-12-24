В АТОР сообщили, что отдых в Таиланде может подешеветь

Правительство Таиланда объявило новые меры по стимулированию в 2023 году экономики, включая туристическую отрасль. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как отмечается, кабмин страны собирается уменьшить акциз на авиационный керосин для внутренних рейсов с 4,726 бат до 0,20 бат за литр с 1 января по 30 июня 2023 года «для развития туризма и поддержки восстановления авиакомпаний после пандемии». Власти ожидают, что перевозчики снизят стоимость билетов, что поддержит индустрию путешествий. Россияне, которые любят отдыхать на Самуи, в провинциях Краби и Чиангмай, смогут сэкономить.

Согласно подсчетам экспертов АТОР, в следующем году цена на авиабилет из Пхукета в Паттайю может уменьшится с сегодняшних 12,5 до 8,9 тыс. руб. в одну сторону, из Бангкока в Краби — с 7,5 до 2,8 тыс. руб., в Чиангмай — с 4,6 до 2,8 тыс. руб., а на Самуи — с 10,5 до 7,9 тыс. руб.

Также кабмин обсуждает возможность продлить время работы развлекательных заведений с 2 часов ночи до 4 утра. Это может увеличить доходы баров и дискотек.

Ранее в Таиланде спрогнозировали прирост числа туристов из США и Европы на фоне роста цен на газ и электроэнергию.