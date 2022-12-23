Депутат Аксаков предрек снижение ключевой ставки Центробанка до 7,25% в феврале 2023 года

Центробанк может снизить ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых уже на следующем заседании совета директоров 10 февраля 2023 года. Такой прогноз дал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «Прайм».

«В феврале — 7,25%, затем в зависимости от ситуации — 7%. А 6,5% годовых в 2023 году – вполне реальная цифра», — заявил Аксаков.

По словам депутата, при снижении ключевой ставки будут уменьшаться и ставки по кредитам.

Ранее начальник отдела экспертов по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев в разговоре с «Газетой.Ru» высказал мнение, что в 2023 году Центробанк будет идти по пути умеренного снижения ключевой ставки. Она может достичь 6,5% годовых, отметил Короев.

«В отсутствии новых шоков для российской экономики, банковского сектора ЦБ будет идти по пути умеренного снижения ключевой ставки в следующем году. И в этом плане можно скорее ориентироваться на нижнюю границу его прогнозного диапазона, то есть 6,5% годовых», — рассказал Короев.

Короев не ожидает существенного роста ставок по вкладам и снижения стоимости кредитов в 2023 году.

Банк России в своем октябрьском среднесрочном прогнозе обозначил прогнозный диапазон ключевой ставки на 2023 год на уровне 6,5–8,5% годовых. Сейчас ставка находится в середине этого диапазона.

В 2022 году ЦБ начал снижать ключевую ставку с апреля. С тех пор она уменьшилась на 12,5 процентных пункта до 7,5% годовых.