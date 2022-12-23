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Лавров заявил, что РФ не причастна к решению миллиардера Варданяна отправиться в Карабах

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет отношения к решению недавно отказавшегося от российского гражданства миллиардера Рубена Варданяна отправиться в Карабах и заниматься там политической деятельностью. Об этом сообщает ТАСС.

20 октября миллиардер сообщал, что согласился занять пост госминистра (главы правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В Азербайджане потребовали, чтобы Варданян покинул территорию Карабаха. Азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов высказал мнение, что деятельность бизнесмена носит преступно-авантюристический характер.

1 сентября российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян заявил в своем Telegram-канале, что решил отказаться от российского гражданства и переехать в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). На такой шаг он пошел в связи с очередным обострением между Арменией и Азербайджаном.

22 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства РФ Варданяна.

По данным журнала Forbes, Варданян владеет $1 млрд. Он занимает 116-е место рейтинга 200 богатейших бизнесменов России — 2021. В 2020 году он был на 103-м месте этого списка.

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