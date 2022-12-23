ЦБ: неопытные инвесторы сдали более 4 млн тестов, более половины из них – с первого раза

Центробанк подвел итоги тестирования неквалифицированных инвесторов. С момента запуска тестирования – 20 августа 2021 года – по сентябрь 2022 года тесты сдали 6,13 млн человек. Выполнили задания 1,92 млн из них. Всего инвесторы сдали 4,68 млн тестов, 55% из них – с первого раза. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

«Но для сдачи значительной части (24%) тестов некоторым инвесторам потребовалось четыре или даже более попыток»,— следует из сообщения ЦБ.

В Банке России уточнили, что доля неудачных попыток пройти тесты в третьем квартале 2022 года составила 78%. Она увеличилась на 30 процентных пунктов с первого квартала года.

«Более опытные инвесторы, возможно, проходили тестирование в первое время после его запуска. Также с сентября стало труднее пройти тест методом простого перебора возможных ответов. Не сумевшие сдать тест отказывались от покупки сложных финансовых инструментов и почти не пользовались правом на «последнее слово» — возможностью совершить желаемую сделку на ограниченную сумму», — отметили в ЦБ.

Тестирование призвано помочь неквалифицированным инвесторам оценить свои знания, возможные риски и осознанно подойти к решению об инвестировании. Его порядок определяется базовым стандартом защиты прав и интересов клиентов брокеров.

Данные ЦБ об итогах тестирования были получены на основе опроса брокеров. Его провели саморегулируемые организации – «Национальная финансовая ассоциация» и «Национальная ассоциация участников фондового рынка».