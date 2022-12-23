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В ГД заявили, что проект о майнинге «притормозили» из-за опасений о выводе средств из РФ

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о регулировании майнинга криптовалюты «притормозили» из-за опасений, что его могут использовать для вывода капитала за границу. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не буду называть организации, которые притормозили движение законопроекта. При этом, по мысли критиков законопроекта, он мог создать каналы вывода средств из нашей страны», — сказал депутат на пресс-конференции агентства.

Он предложил критикам законопроекта скооперироваться и совместно доработать законопроект. Аксаков надеется, что уже в январе законопроект все-таки примут. В противном случае принятие может быть перенесено на более поздний срок.

Ранее первый заместитель председателя Банка России (Центробанк, ЦБ) Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор намерен протестировать криптовалюту в международных расчетах. К этому планируют допустить всех заинтересованных участников внутреннего рынка.

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