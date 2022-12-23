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ICE: цена газа в Европе опустилась ниже $920 за 1 тыс. куб. м

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Евгений Биятов/РИА Новости

Цена газа в Европе опустилась ниже $920 за 1 тыс. куб. м впервые с 25 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Отмечается, что стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $919,6 за 1 тыс. куб. м.

По предварительным данным, к снижению цены привела температура во многих странах Европы, которая в среднем выше климатических показателей.

Ранее Евросоюз утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (примерно 1,85 тыс. евро за 1 тыс. куб. м). Эта мера начнет действовать 15 февраля 2023 года, сообщается на сайте Совета ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ответные меры со стороны РФ на введенный Западом потолок цен на российскую нефть пока не готовы до конца, а ситуация по лимиту на российский газ еще анализируется.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что власти России ответят на введение предельных цен на импортируемый в Европу газ после изучения юридических документов.

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