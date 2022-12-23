По данным ЦБ, россияне за десять лет оформили рекордное количество кредиток

Банки выдали россиянам 2,2 млн кредитных карт в третьем квартале 2022 года. На 1 сентября портфель кредиток достиг 45,2 млн штук. Их прирост оказался рекордным за последние десять лет, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

По данным регулятора, до этого максимальный прирост числа выданных россиянам кредиток был в 2012 году. Тогда по итогам января-марта количество кредиток также увеличилось на 2,2 млн и достигло 24,7 млн карт.

В бюро кредитных историй и банках газете подтвердили рекордный прирост кредиток в 2022 году.

По словам экспертов, он объясняется тем, что многие клиенты перешли на карты «Мир», процентные ставки по кредиткам снизились вслед за снижением ключевой ставки ЦБ (с апреля по декабрь она уменьшилась на 12,5 процентных пункта до 7,5% годовых). Также спрос на кредитки повышают удобство их использования и повышенные кешбэки, следует из ответов экспертов.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на данные банка «Синара» (ранее — «СКБ банк»), около 53% пользователей использует свою кредитную карту редко и крайне осторожно. Как уточнили в банке, среди всех вариантов и ситуаций возможного использования карты (повседневные траты, крупные покупки, оплата онлайн покупок, использование в путешествиях и прочее) 43% респондентов от 25 лет, принимающих решение о распоряжении семейным бюджетом, выбрали «если не удалось вложиться в зарплату». При этом 36% из них используют кредитку 1 раз в месяц и реже, а 30% – не чаще 2-3 раз в месяц.

При этом как альтернативу потребительскому кредиту или займу кредитную карту выбирают 20% респондентов. Они используют карту для оплаты крупных покупок: бытовой техники, мебели, гаджетов и другого. Помимо этого, опрошенные готовы оплачивать с помощью кредитной карты и повседневные покупки, если их ежемесячные траты выходят за рамки запланированного бюджета. Это отражается на частоте совершения покупок по карте: как правило, использование кредитной карты «по случаю» происходит не более 2-3 раз в месяц.