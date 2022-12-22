Страны G7 раскрыли размер финансовой помощи Украине на 2023 год

В 2023 году страны Группы семи (G7) предоставят Украине до $32 млрд финансовой помощи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление министров финансов государств «Большой семерки».

«На 2023 год мы уже собрали до 32 миллиардов долларов бюджетной и экономической поддержки Украине и продолжаем прогресс», — сказано в заявлении.

Как сообщается, в эту сумму входит в том числе 18 млрд евро, которые собирается направить Евросоюз, и помощь от США, которую может одобрить конгресс на текущей неделе.

Страны G7 также указали на готовность продолжить работу в направлении оказания помощи Киеву.

Ранее главы государств и правительств стран G7 заявили, что готовы оказывать «сколько потребуется» военную и финансовую поддержку Киеву.