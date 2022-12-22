Министр экономики Свириденко: Украина получила $28 млрд финпомощи с начала СВО

Глава Министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что с начала специальной военной операции и по текущий момент страна получила от международных партнеров финансовую помощь в размере $28 млрд. Ее слова приводит «Укринформ».

«За 11 месяцев Украина получила $26,7 млрд финансовой помощи. Сейчас сумма выросла до $28 млрд», — объявила министр на брифинге.

Свириденко указала, что дефицит бюджета Украины превысил 20% ВВП страны, для его покрытия в 2023 году снова потребуется помощь западных союзников.

«Нам нужно привлечь в следующем году $38 млрд», — отметила она, добавив, что Евросоюз уже подтвердил возможность предоставления помощи на уровне $18 млрд.

20 декабря Минфин Украины сообщил о получении $2 млрд финансовой помощи от США.