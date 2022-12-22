Объем международных резервов России за неделю вырос на $5,2 млрд или 0,9%

Объем международных – золотовалютных – резервов России с 9 по 16 декабря вырос на $5,2 млрд или 0,9%. По данным на 16 декабря он достиг $581,7 млрд. Об этом в четверг сообщил Центробанк на своем сайте.

«Это произошло в результате положительной переоценки», — следует из сообщения ЦБ.

В ноябре сообщалось, что Россия по итогам первых девяти месяцев 2022 года поднялась на четвертое место по объему золотовалютных резервов среди крупнейших мировых экономик. На тот момент Россия владела (с учетом замороженных западными странами активов) $540 млрд. До этого на четвертом месте рейтинга обладателей наибольших золотовалютных резервов находилась Индия. Сейчас в распоряжении Нью-Дели $532 млрд. На первом месте этого рейтинга находится Китай, владеющий на конец сентября $3,193 трлн. Вторую строчку занимает Япония — $1,238 трлн. Третьей стала Швейцария с активами в $892 млрд.

В первой половине ноября пресс-служба Национального банка Белоруссии сообщила, что золотовалютные резервы республики в октябре выросли на 1,1% и достигли $7,589 млрд.