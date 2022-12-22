Центробанк назвал успешной сделку по продаже банка «Открытие» «ВТБ»

Сделка по продаже 100% акций банка «Открытия» банку «ВТБ» за 340 млрд рублей является успешной. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Центробанка. Там уточнили, что «Открытие» был оценен в 0,6 капитала.

«В текущей ситуации это хороший рыночный показатель, и мы оцениваем эту сделку как успешную», — отметили в пресс-службе ЦБ.

22 декабря в ЦБ сообщили, что закрыли сделку по продаже «Открытия» «ВТБ». Регулятор и «ВТБ» заключили договор о продаже 100% акций «Открытия». Права собственности «ВТБ» на «Открытие» перейдут до 31 декабря 2022 года. «ВТБ» приобретает «Открытие» за счет денежных средств и облигаций федерального займа.

С 1 января 2023 года председатель банка «Открытие» Михаил Задорнов покидает свой пост. На его место может прийти экс-зампред Банка России Михаил Алексеев.

На пресс-конференции в пятницу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что банк «Открытие» должен быть продан в ближайшее время, регулятор собирался закрыть сделку до конца 2022 года.