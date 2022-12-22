Участие «Столото» в налоговом мониторинге ФНС России продлено на 2023 год

Участие крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото» (бренд, под которым оперирует АО «ТК «Центр») в налоговом мониторинге Федеральной налоговой службы России продлено на 2023 год, сообщает пресс-служба компании.

Как рассказала заместитель генерального директора S8 Capital (головная компания холдинга, в который входит «Столото») Екатерина Тутон, налоговый мониторинг обеспечивает Федеральной налоговой службе прямой доступ ко всем финансовым документам «Столото» в режиме реального времени.

«Продлив участие «Столото» в такой форме налогового контроля, инспекция подтвердила соблюдение распространителем гослотерей всех требований со стороны налоговой службы. Таким образом, участники государственных лотерей могут быть уверены в том, что лотереи, распространяемые «Столото», проводятся под полным контролем государства, а выигрыши выплачиваются победителям точно в соответствии с законом, в полном объеме и в установленные сроки», — отметила она.

В компании уточнили, что налоговый мониторинг ФНС России предполагает дополнительные меры контроля через онлайн-взаимодействие с налоговой инспекцией. Это подтверждает факт того, что «Столото» находится под контролем ФНС в режиме онлайн, что в свою очередь гарантирует соблюдение всех обязательных требований правового регулирования. Надзор осуществляется для обеспечения прозрачности лотерейной деятельности в соответствии с постановлением правительства РФ от 25.06.2021 № 1012 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за проведением лотерей».

Кроме того, через систему налогового мониторинга надзорный орган получает информацию, в том числе, о налогах, сборах, страховых взносах, а также обязательствах, которые «Столото» берет на себя, выступая налоговым агентом.

Напомним, «Столото» присоединился к системе налогового мониторинга ФНС в 2021 году, предоставив налоговому органу доступ к витрине данных – единому цифровому пространству для информационного взаимодействия с ФНС. Таким образом, с 2021 года деятельность «Столото» контролируется государством не только в офлайн, но и в онлайн-режиме.