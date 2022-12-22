Группа «Россети» ввела в работу сетевые объекты в День энергетика

Группа «Россети» в День энергетика ввела в работу сетевые объекты в Кузбассе, Хакасии, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае.

Торжественная церемония пуска прошла в режиме видеоконференцсвязи при участии заместителя председателя правительства РФ Александра Новака и генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина.

«Работа подстанций, в первую очередь, будет направлена на надежное и качественное энергоснабжение и комфорт наших граждан в регионах. Одновременно новые мощности станут важным драйвером развития для промышленных потребителей, социальных и инфраструктурных объектов, создадут условия для новых технологических присоединений», — сказал Александр Новак.

Он подчеркнул, что доля отечественного оборудования на объектах достигает 95%.

«Энергетика в современном мире играет основополагающую роль. Это хорошо видно на примере нашей страны, где функционирует одна из крупнейших энергосистем мира. Сегодня мы завершаем проекты, значимые как для самой отрасли, так и для всей экономики. Новая сетевая инфраструктура будет способствовать решению важнейших задач – расширению Восточного полигона железных дорог, созданию промышленных производств и дополнительных рабочих мест, развитию агломераций», — отметил Андрей Рюмин.

Самым крупным объектом является новый транзит 220кВ «Междуреченская – Степная», который соединил Кемеровскую область и южную часть Хакасии. Строительство ЛЭП включено в нацпроект – Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Ее протяженность составляет 218 км.

Одновременно введена в работу высокоавтоматизированная подстанция 220 кВ «Степная» (80 МВА) в Хакасии. Выполнена модернизация узлового центра питания Кемеровской области – подстанции 220 кВ «Междуреченская» (789 МВА).

В Санкт-Петербурге введена в работу новая подстанция 110 кВ «Марьино» (80 МВА). Энергообъект предназначен для электроснабжения индустриального парка «Марьино», под который отведено 130 га в Петродворцовом районе.

В Московской области завершилась реконструкция подстанции 220 кВ «Темпы», которая обеспечивает электроэнергией особую экономическую зону «Дубна», созданную в одноименном наукограде.

В Ставропольском крае преобразована в современный высокотехнологичный объект подстанция 110 кВ «Красный октябрь» (20 МВА), от которой зависит электроснабжение Буденновского района.

«Россети» – одна из крупнейших электросетевых компаний в мире, обеспечивающая электроснабжение потребителей в 78 регионах России. В состав Группы «Россети» входят такие ДЗО как «ФСК – Россети», «Россети Юг», «Россети Тюмень», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Сибирь» и другие.