В ФССП напомнили, что задолженность по алиментам может привести к запрету на выезд из РФ

Задолженность по алиментам, имущественному ущербу или моральному вреду у россиян может привести к запрету на выезд за границу. Об этом заявили РИА Новости представители московского главка ФССП России.

В ведомстве добавили, что ограничения могут быть применены к неплательщику в соответствии со статьей 67 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Поводом может послужить неисполнение содержащихся в выданном судом или являющемся судебным актом исполнительном документе следующих требований.

Как отмечается, закрыть возможность выезда соотечественникам, не выплачивающим алименты на детей, могут при сумме долга более 10 тыс. рублей.

Еще гражданам РФ запретить выезд из страны могут за долги неимущественного характера. При наличии иных задолженностей свыше 30 тыс. рублей россиянам тоже могут запретить уезжать из страны.

Ранее юрист по гражданским, административным и арбитражным делам Василий Воробьев прокомментировал предложение отказывать в ипотеке злостным должникам по алиментам.