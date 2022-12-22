Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мантуров заявил, что двигатели на уже построенных SSJ100 не будут менять на российские

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что двигатели на уже построенных российских самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) не будут заменять на полностью отечественные ПД-8, текущий авиапарк будет поддерживаться установками SaM146 российско-французского производства. Об этом министр рассказал в интервью изданию «Ведомости».

По словам Мантурова, двигатели ПД-8 предназначены для SSJ-New, который появится в 2024 году. На сертификацию этих двигателей для старого SSJ100 и конструкторские работы по замене силовой установки не закладывался бюджет.

«Да и ремоторизация в принципе требует существенных финансовых затрат, а экономическая целесообразность для эксплуатантов и лизингодателей остается в фокусе внимания», — пояснил глава Минпромторга.

Он также полагает, что удастся найти способ продлить моторесурс имеющегося авиапарка с двигателями SaM146.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиапроме сообщало, что российская авиакомпания «Азимут» до конца декабря получит первый самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), у которого будут подержанные двигатели.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть