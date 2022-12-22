Мантуров заявил, что двигатели на уже построенных SSJ100 не будут менять на российские

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что двигатели на уже построенных российских самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) не будут заменять на полностью отечественные ПД-8, текущий авиапарк будет поддерживаться установками SaM146 российско-французского производства. Об этом министр рассказал в интервью изданию «Ведомости».

По словам Мантурова, двигатели ПД-8 предназначены для SSJ-New, который появится в 2024 году. На сертификацию этих двигателей для старого SSJ100 и конструкторские работы по замене силовой установки не закладывался бюджет.

«Да и ремоторизация в принципе требует существенных финансовых затрат, а экономическая целесообразность для эксплуатантов и лизингодателей остается в фокусе внимания», — пояснил глава Минпромторга.

Он также полагает, что удастся найти способ продлить моторесурс имеющегося авиапарка с двигателями SaM146.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиапроме сообщало, что российская авиакомпания «Азимут» до конца декабря получит первый самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), у которого будут подержанные двигатели.