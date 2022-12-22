«Ъ»: рынок ОАЭ начал привлекать российских рестораторов

Внутренний рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начал привлекать ряд российских рестораторов. Например, холдинг Tigrus намерен весной следующего года открыть в Дубае три своих заведения Osteria Mario и «Швили», а в течение пяти лет увеличить базу своих заведений в стране в девять раз — до 27, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник и совладельца бизнес-группы Хенрика Винтера.

«Ресторанный холдинг Tigrus планирует открыть заведения в ОАЭ. На март 2023 года намечено открытие ресторанов Osteria Mario и «Швили» общей площадью 630 квадратных метров в торговом центре Dubai Hills Mall и еще одного заведения Osteria Mario на 490 кв. м в районе Dubai Marina <....> В ближайшие пять лет холдинг намерен открыть еще 27 заведений в ОАЭ, включая рестораны по франшизе», — говорится в материале.

При этом сроки окупаемости первых трех заведений ресторанного холдинга в ОАЭ должны составить до трех лет (30–36 месяцев). В то же время Дубай не стал первым зарубежным городом, в котором появились заведения группы — в начале 2022 года она запустила проект в Душанбе, уточнил совладелец Tigrus Винтер. Затраты на открытие двух корпоративных ресторанов Osteria Mario и «Швили» в торговом центре Dubai Hills Mall составят не менее $1 млн, подсчитал гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Несмотря на рост интереса российских рестораторов к зарубежным рынкам, число заведений общественного питания в самой России сократилось более чем на 10% в четвертом квартале 2022 года, сообщили 19 декабря аналитики сервиса автоматизации кафе и ресторанов R-Keeper. Осенью 2022 года число закрытий выросло на 25,7%, а количество открытий снизилось на 3,8% год к году.