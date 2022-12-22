Argus: более 10% импорта стали в Индию по итогам ноября пришлось на Россию

Доля российской стали в суммарном объеме импорта Индии по итогам ноября текущего года составила более 10%. По этом показателю Москва прошедшей осенью стала одним из лидеров среди зарубежных поставщиков на рынке азиатской страны, подсчитали аналитики агентства Argus со ссылкой на данные индийского Министерства стали.

«В ноябре российские металлургические компании отгрузили в Индию 62,7 тыс. тонн горячекатаного рулона в условиях, когда общий импорт стали азиатской страной в прошлом месяце достиг максимума с октября 2019 года в 600,3 тыс. тонн. Российские компании обеспечили более 10% индийского импорта, став одним из крупнейших поставщиков на рынок», — говорится в материале.

Поставки российской стали в Индию до обострения конфликта на Украину почти не осуществлялись. Однако за апрель — ноябрь текущего года Москва импортировала в эту страну в общей сложности 158 тыс. тонн горячекатаной стали. Увеличению поставок способствует и внутренняя конъюнктура на индийском внутреннем рынке — на фоне нехватки угля и высоких цен на коксующиеся сорта второй месяц подряд эта страна сохраняет статус нетто-импортера стали, уточняется в статье.

«Импорт готовой стали с апреля по ноябрь вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,75 млн тонн. Российские же компании вынуждены искать новые рынки после закрытия европейского рынка для основных видов сталелитейной продукции из РФ», — заключается в заметке.

17 октября газета «Коммерсантъ» сообщила, что крупнейшие игроки на российском сталелитейном рынке — «Северсталь» и НЛМК — смогли увеличить продажи по итогам третьего квартала 2022 года. Это произошло за счет активного спроса на внутреннем рынке. Продажи НЛМК год к году выросли на 4%, до 12,9 млн тонн. Реализация продукции «Северстали» за этот период выросла на 2%, до 8,1 млн тонн.