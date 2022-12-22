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Закон о новых ограничениях при выдаче микрокредитов принят в третьем чтении

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон, который ужесточает для микрофинансовых организаций (МФО) нормативы выдачи кредитов гражданам.
Законопроект еще в ноябре прошлого года внесла в палату группа депутатов и сенаторов, пишет «Интерфакс».

Принятый закон устанавливает максимальную ежедневную процентную ставку по краткосрочным потребительским займам на уровне 0,8% (сейчас действует 1%) при ограничении значения полной стоимости кредита (ПСК) ставкой 292% годовых (сейчас — 365%).

Законодательная новелла снижает с 150 до 130% максимальный размер суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года.

Закон уменьшает с 30 до 15% максимально допустимое значение фиксированных сумм платежей по договорам потребительского кредита, если он заключен на срок, не превышающий 15 дней и на сумму до 10 тыс. руб.

По мнению члена комитета Госдумы по финансовому рынку (фракция «Единая Россия») Константина Бахарева, вопрос, насколько серьезна проблема невозврата микрозаймов сейчас, зависит от многих факторов. Не только от стоимости обслуживания микрозаймов, но и от экономической ситуации, ситуации на рынке труда, доходов населения, уточнил он.

«Ситуация с частичной мобилизацией также влияет определенным образом на кредитоспособность граждан. Поэтому был принят закон о военных кредитных каникулах для клиентов банков и МФО», — добавил Бахарев.

Как ранее сообщал РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй, россияне допустили просрочку по 7 млн микрозаймов. Их доля в общем объеме займов МФО выросла до рекордных 43,1%.

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