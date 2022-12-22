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Работа третьего реактора финской АЭС «Олкилуото» будет возобновлена 27 декабря

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Global Look Press

В Финляндии работа третьего реактора АЭС «Олкилуото» после повреждения внутренних частей питательных насосов будет возобновлена в тестовом режиме. Запуск запланирован на 27 декабря, пишет Reuters.

В регулярную эксплуатацию «Олкилуото-3» планируется ввести 8 марта будущего года.

О повреждениях насосов стало известно 19 октября. По словам компании, поломка не представляет опасности, но задерживала ввод в эксплуатацию третьего реактора АЭС.

АЭС «Олкилуото» играет важную роль в поддержке работы целлюлозно-бумажных комбинатов Финляндии. Лицензия на эксплуатацию нового реактора была получена 7 марта 2019 года. Энергоблок был подключен к электросети в пробном режиме 13 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что шестой блок болгарской АЭС «Козлодуй» остановлен из-за проблем с охлаждением генератора.

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