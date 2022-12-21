Сеть АЗС «Газпромнефть» открыла первые сверхбыстрые электрозарядные станции на АЗС в Ленобласти

Сеть «Газпромнефть» совместно с Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и ПАО «Россети Ленэнерго» на своих АЗС в регионе установила три первые сверхскоростные зарядные станции для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба сети.

Как отметил начальник департамента развития бизнеса «Газпром нефти» Виталий Ползик, компания видит большой потенциал в развитии рынка электротранспорта, который будет расти за счет расширения модельного ряда, доступности электромобилей и развития зарядной инфраструктуры.

«Наша команда разрабатывает планы развития на рынке электроинфраструктуры и услуг для электротранспорта, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и на крупных трассах. В следующем году мы планируем тиражировать проект скоростных станций, будем пробовать различные форматы для создания «электрозарядных хабов» – как модули для зарядки на наших АЗС, так и отдельные электрозарядные станции в общественных пространствах», — сказал он.

В свою очередь, зампред правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов подчеркнул, что жители региона все чаще пересаживаются на электромобили, а также растет количество автотуристов и сохраняется высокий транзитный межрегиональный поток.

«Поэтому для нас особенно важно обеспечить качественную транспортную инфраструктуру. Мы планируем продолжить проект, и за три года создать 68 быстрых электрозарядных станций», — заявил он.

Представители сети «Газпромнефть» уточнили, что мощность установленных электрозарядных станций составляет 150 кВт, что кратно превышает характеристики предыдущих аналогов. При этом зарядка электромобиля занимает 20-30 минут в зависимости от батареи. Новое оборудование российского производства позволяет одновременно заряжаться трем транспортным средствам и подходит для всех видов электротранспорта.

Отмечается, что новые электрозарядные станции установлены в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» и расположены на АЗС в Приозерске (Ленинградское шоссе, 84) и на двух АЗС в поселке Синявино, расположенных «зеркально» на 46 км трассы «Кола» и Мурманского шоссе.