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Путин назвал запуск Ковыктинского месторождения крупнейшим в Сибири и важнейшим для РФ

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска Ковыктинского месторождения газа. В приветственном слове он подчеркнул, что это уникальное газоконденсатное месторождение станет крупнейшим в Восточной Сибири, передает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что извлекаемые запасы Ковыктинского месторождения составят 1,8 триллиона кубометров газа. Для транспортировки газа построен трубопровод в 800 км, который соединит его с Чаяндинским месторождением в Якутии.

«Этот участок дополнит магистральный газопровод «Сила Сибири», тем самым наш важнейший газотранспортный маршрут будет введен в эксплуатацию на всей протяженности. Она превысит 3 тыс. километров», — сказал глава государства.

Путин также сообщил, что проектная мощность Ковыктинского и Чаяндинского месторождений превысит 50 миллиардов кубометров газа в год. Это станет серьезной ресурсной базой для Амурского газоперерабатывающего завода — одного из самых больших и современных в мире, указал президент.

Он подчеркнул, что на востоке России создается мощный, стратегически важный производственный комплекс, который включает в себя добычу, транспортировку и переработку природного газа. Его запуск обеспечит надежное снабжение газом российских предприятий и зарубежных партнеров РФ, добавил президент.

25 октября сообщалось, что «Газпром» приступил к финальным испытаниям на Ковыктинском месторождении.

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