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«Ъ»: у Германии пока нет «твердых» договоренностей с Казахстаном о поставках нефти

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Bernadett Szabo/Reuters

Германия и Казахстан к настоящему времени не смогли договориться о поставках нефти. Одной из причин могла стать нехватка свободных мощностей для транспортировки необходимых Берлину объемов сырья, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«У Германии пока нет твердых договоренностей о поставках с Казахстаном. Страны провели переговоры в начале декабря, но Берлин не смог предложить Астане достаточно выгодные условия. Казахстанская сторона ссылалась в том числе на отсутствие свободных объемов», — говорится в материале.

При этом в российской компании «Транснефть» заверили, что Казахстан не обращался с просьбой о прокачке своей нефти в направлении Германии. В настоящее время переговоры между сторонами не ведутся. Однако в любом случае заместить объемы прокачки российской нефти у Астаны вряд ли получится, уточнил советник президента компании Игорь Демин.

«Казахстан технически сможет поставлять в Германию по трубе Атырау — Самара дополнительно не более 3-7 млн тонн в зависимости от состояния нефтепровода вместо 19-20 млн тонн, которые Германия ежегодно получала из России. Более того, для согласования прокачки казахской нефти по трубопроводу «Дружба» необходимо политическое решение, и вопрос находится в зоне ответственности Минэнерго», — заключил Демин.

20 декабря представители пресс-службы Министерства экономики Германии заявили, что у нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) PCK Raffinerie GmbH в Шведте уже «зарезервированы мощности для казахстанской нефти в трубопроводной системе». Однако, как заявил советник президента «Транснефти» Игорь Демин, Германия не уведомляла российскую сторону о бронировании мощностей трубопровода «Дружба» под сырье из Казахстана. При этом в ведомстве ФРГ заверили об отказе импортировать нефть из России в 2023 году.

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