В «ВТБ» сообщили, что более трети россиян стали реже интересоваться курсами валют

Более трети россиян – 33% — стали реже интересоваться курсами валют в 2022 году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в банке «ВТБ», который провел соответствующий опрос. Там отметили, что у 35% граждан интерес к курсам валют остался на уровне прошлого года, а 12% никогда не проявляли интереса к этому вопросу.

В «ВТБ» отметили, что чаще всего снижение интереса к курсам валют россияне объясняли сокращением частоты поездок за рубеж. Так ответили 44% респондентов. Больше всего интерес к валютам снизился у россиян старше 45 лет, добавили в банке.

«Чаще валютным курсом стали интересоваться клиенты молодого и среднего возраста (32% и 24% соответственно), а по территориальному признаку – москвичи (28%). Среди причин – зависимость их работы и дохода от курса валют (41% тех, кто стал больше интересоваться курсом) и наличие валютных сбережений (39%)», — указали в «ВТБ».

Банк провел опрос в декабре в городах России с населением 100 тыс. человек. В нем приняли участие более 1,5 тыс. клиентов российских банков в возрасте от 18 до 60 лет.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в среду на торгах Мосбиржи евро превысил 75 рублей, доллар – 70 рублей. Аналитик Ващенко назвал причиной ослабления рубля повышение спроса на валюту со стороны российских импортеров.