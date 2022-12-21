Аналитик Самиев заявил, что рассчитывать на укрепление курса доллара и евро пока рано

Начало периода устойчивого роста курсов доллара и евро пока не предвидится, при этом возможна небольшая корректировка на их снижение. Об этом «Ленте.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«У многих возникло желание инвестировать в доллары и евро на фоне их роста, что было бы логично, если предположить, что мы имеем устойчивый тренд. Но я бы не сказал, что мы находимся в его начале. Прежде всего, не меняется проблема токсичности этих валют», — отметил Самиев.

По его словам, сейчас россиянам лучше всего не приобретать евро и доллары ради инвестиций, так как держать их у себя сейчас достаточно рискованно. Кроме того, вполне вероятна и обратная динамика курса.

Он добавил, что в последнее время рубль ослабевал из-за роста экспортно-импортных потоков. Также на ситуацию повлиял в течение небольшого времени и выход на рынок крупных игроков, которые скупили валюту в больших объемах.

Ранее в среду заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко заявил, что перед Новым годом традиционно российские импортеры проявляют спрос на валюту, в том числе евро, что приводит к ослаблению рубля. Поэтому на торгах в среду курс европейской валюты поднимался выше 75 рублей.