Матвиенко: отказавшиеся от российских энергоресурсов страны покупают их через посредников

Несмотря на отказ большинства западных стран от импорта российских энергоресурсов, они все равно покупают нефть и газ из РФ через посредников и продолжат это делать и в обозримом будущем. Слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко приводит ТАСС.

«Те, кто отказался (от российских энергоресурсов — «Газета.Ru»), все равно правдами или неправдами, через посредников, втридорога покупают и будут покупать наши нефть и газ, потому что объем нефти и газа на рынке определенный. Как его ни дели, как пирог, все равно больше этого пирога не будет», — заявила Матвиенко.

По ее словам, в настоящее время каких-либо существенных предпосылок для наращивания добычи энергоресурсов на глобальном рынке нет. По этой причине западным странам так или иначе будет необходимо запасаться ограниченными объемами топлива, которые сейчас доступны для продажи.

20 декабря представители пресс-службы Министерства экономики Германии заявили об отказе местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Шведте и Лойне от закупок российского сырья в 2023 году. При этом президент «Транснефти» Николай Токарев ранее заявлял о получении компанией запроса от ФРГ на поставки нефти в первом квартале следующего года.

Позже выяснилось, что у нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) PCK Raffinerie GmbH в Шведте уже «зарезервированы мощности для казахстанской нефти в трубопроводной системе». Однако, как заявил советник президента «Транснефти» Игорь Демин, Германия не уведомляла российскую сторону о бронировании мощностей трубопровода «Дружба» под сырье из Казахстана.