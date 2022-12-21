Аналитик Ващенко назвал спрос импортеров причиной роста курса евро выше 75 рублей

Перед Новым годом традиционно российские импортеры проявляют спрос на валюту, в том числе евро, что приводит к ослаблению рубля. Поэтому на торгах в среду курс европейской валюты поднимался выше 75 рублей. Об этом RT сообщил заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Курс евро поднялся выше 75 рублей впервые с 29 апреля. Доллар торговался выше 70 рублей – впервые с 11 мая.

«Перед Новым годом традиционно растут покупки валюты импортерами», — отметил Ващенко. Это приводит к ослаблению рубля.

По мнению Ващенко, до конца года можно ожидать возвращения пары USD/RUB в диапазон 61—65. «К евро рубль слабеет сильнее, поскольку европейская валюта дорожает к доллару на рынке FOREX», — объяснил Ващенко.

Ранее в РЭУ им.Плеханова сообщили «Газете.Ru» ,что параллельный импорт повысит спрос на иностранную валюту, что приведет к ослаблению рубля в пределах 10% до конца года. В Минэкономразвития подтвердили, что параллельный импорт повысит спрос на валюту.

По данным Московской биржи на 10:58 мск, курс евро составляет 75,1925 рубля. Доллар торгуется на уровне 70,5325 рубля. Евро и доллар в ходе утренних торгов прибавили по 1,6800%.