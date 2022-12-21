Управляющий партнер Sokolov: средний чек на украшения в России вырос на 16%

Россияне стали тратить больше денежных средств на покупку ювелирных украшений. Средний чек на подобные покупки по итогам первых девяти месяцев текущего года увеличился на 16%, приводит слова управляющего партнера холдинга Sokolov Артема Соколова РИА Новости.

«Чек в среднем по рынку за девять месяцев вырос на 16%, у нас — на 7%... В Sokolov средний чек составляет порядка 5 тысяч рублей, что соответствует рынку в целом», — заявил Соколов.

По его словам, наибольшую прибыль приносят продажи золотых украшений — на подобные продажи приходится 65% выручки. Однако самой большой популярностью у россиян пользуется серебро — доля таких изделий в суммарных совершенных покупках составляет 80%. Соколов также допустил сохранение цен на ювелирные украшения в следующем году в случае оптимальной внешней конъюнктуры.

«Если в будущем году не будет существенных колебаний курса доллара и биржевых цен на драгметаллы, то ни цены, ни средний чек не изменятся», — заключил он.

17 октября российские ювелирные сети заявили о критической ситуации в отрасли. Компании обратились к правительству с предложением изменить федеральное законодательство с целью сокращения финансовых убытков. Главная претензия ювелиров заключалась в том, что с 2023 года должен вступить в силу закон, согласно положениям которого все предприятия перейдут со специальных режимов налогообложения, включая упрощенный, на основную систему.