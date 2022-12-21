Замминистра Торосов: законопроект о внесудебном банкротстве россиян уже на согласовании

Замминистра экономического развития Илья Торосов сообщил «Известиям», что законопроект об облегчении процедуры внесудебного банкротства россиян уже находится на согласовании в органах власти и Центробанке.

«Сейчас законопроект на согласовании в органах власти и Банке России. После одобрения его направят в правительство для дальнейшего внесения в Госдуму», — отметил Торосов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры банкротства граждан. В частности, минимальная планка для подачи заявления о банкротстве через МФЦ без суда снижена вдвое – с 50 до 25 тыс. руб. Максимальная – увеличена вдвое с 500 тыс. до 1 млн руб. Срок, после которого гражданин может вновь прибегнуть к внесудебному банкротству, сократится в два раза и составит пять лет (сейчас — десять). Кроме того, Путин поручил распространить процедуру внесудебного банкротства на граждан, единственным доходом которых являются пенсии и пособия.

Как ранее сообщил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин «Газете.Ru», число внесудебных банкротств может вырасти в два-три раза после облегчения соответствующей процедуры. По его прогнозам, это может произойти спустя примерно год после принятия изменений.

Процедура внесудебного банкротства была введена в России в 2020 году. Эта система позволяет гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего. В соответствии с ней, физлица и индивидуальные предприниматели могут бесплатно подать заявление о признании их банкротами без суда через МФЦ. Минимальный долг для подачи заявления – 50 тыс. руб., максимальный – 500 тыс. руб.