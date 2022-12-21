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FT: регуляторы ЕС считают потолок цен на газ ЕС беспрецедентным и непроверенным

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Gustau Nacarino/Reuters

Европейские регуляторы полагают, что введение лимита цен на газ является беспрецедентным и непроверенным. Об этом газете Financial Times рассказала директор Агентства по сотрудничеству энергетических регуляторов Кристиан Цинглерсен.

По его словам, потолок цен на газ едва ли будет способствовать снижению расходов на газ для потребителей и предприятий.

«Эта мера беспрецедентная и непроверенная», — подчеркнул Цинглерсен.

Он добавил, что длительные переговоры по введению лимита цен на газ исчерпали политический ресурс Брюсселя. Его можно было бы направить на меры по преодолению кризиса.

Глава агентства также добавил, что основу европейской энергетической инфраструктуры составляли трубопроводы, проходившие с востока на запад. Сейчас их стало намного меньше.

Ранее издание Der Spiegal писало, что решение Евросоюза о введении предельных цен на газ напоминает сито.

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