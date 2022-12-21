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Юрист заявил об освобождении россиян от обязанности отправлять показатели счетчиков

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Россияне теперь могут не отправлять показатели счетчиков исполнителю коммунальных услуг, так как эти сведения и так передает поверившая счетчик организация. Об этом заявил агентству Prime юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Как рассказал юрист, с 1 сентября Верховный суд признал недействующим пункт Правил предоставления коммунальных услуг, который обязывал потребителей направлять исполнителю коммунальных услуг копию документа о результатах поверки счетчика.

Он пояснил, что сведения о поверке счетчиков заносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»), их вносит тот, кто проводил поверку счетчика.

«Получается, что актуальные данные о пригодности счетчика всегда есть в общедоступном государственном ресурсе. В итоге результаты поверки счетчиков подтверждаются сведениями из ФГИС, а не свидетельством о поверке, которое перестало быть документом, подтверждающим факт проведения поверки, и носит факультативный характер», — указал Поздняков.

Он отметил, что теперь собственникам жилья не нужно производить излишние действия по предъявлению копии свидетельства о поверке счетчика в управляющую или ресурсоснабжающую организацию.

При этом он подчеркнул, что несмотря на решение Верховного суда, требуется законодательное изменение постановления правительства №354.

Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен и размещен на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов, добавил он.

Ранее сообщалось, что в России предложили изменить систему сбора платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

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