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Аналитик Адамидов заявил о необходимости создания танкерного флота России и Индии после эмбарго ЕС

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Tatiana Meel/Reuters

После введения странами Евросоюза (ЕС) запрета на импорт российской нефти, перевозимой морским путем, а также эмбарго на страхование судов с нефтью выше $60 за баррель Москве и Нью-Дели (столице Индии) необходимо задуматься над созданием совместного независимого танкерного флота. Слова аналитика в области логистики Дмитрия Адамидова приводит РИА Новости.

«Нефтяной рынок чем дальше, тем больше будет фрагментироваться. Установить прочные кооперационные связи, зафиксировав объемы и, возможно, цены, например, в рамках бартерной схемы, имеет смысл. В этих обстоятельствах собственный транспорт не просто желателен, а даже необходим», — заявил Адамидов.

В то же время он затруднился ответить, по какой финансовой схеме может быть реализован данный проект. Оплатить создание совместного флота может как Россия, так и Индия. Третий же вариант, по словам аналитика, может предполагать разделение ответственности на «паритетных началах».

16 декабря агентство Bloomberg сообщило об отказе некоторых судовладельцев перевозить российскую нефть марки ESPO из Дальневосточных портов после введения эмбарго ЕС. После вступления в силу 5 декабря торговых ограничений на танкеры в Козьмино было загружено 4,4 млн баррелей. Для сравнения, за тот же период месяцем ранее было загружено 8,8 млн баррелей.

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