Польский Orlen выразил готовность отказаться от нефти из РФ в 2023 году

Крупнейший энергетический концерн Польши PKN Orlen принял решение не продлевать истекающий долгосрочный контракт на поставки нефти из России, а также планирует разорвать еще один аналогичный контракт с РФ ввиду санкций ЕС. Об этом заявила пресс-секретарь компании Эдита Олькович, сообщает ТАСС.

«Единственный действующий контракт на поставки российской нефти в 2023 году перестанет действовать в момент введения санкций, к чему мы готовы», — сказала Олькович, уточняя, что долгосрочный контракт истекает в январе 2023 года.

Польский министр климата и окружающей среды Анна Москва ранее заявляла, что власти Польши пока не решили, что делать со своим обещанием отказаться от российской нефти, если Евросоюз не запретит получать нефть по трубопроводу «Дружба».

До этого председатель правления PKN Orlen Даниэль Обайтек высказался о необходимости постепенного перехода энергетики Польши на альтернативные источники энергии. По его словам, в стране будет развиваться атомная энергетика, строительство солнечных электростанций и ветрогенераторов.