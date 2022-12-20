Евростат: средняя годовая зарплата в Европе составила более 33 тыс. евро в 2021 году

Евростат назвал среднюю годовую зарплату в Европе в 2021 году. По данным статистического управления, показатель достиг 33500 евро. Это более 2 млн рублей по текущему курсу.

Среди государств — членов ЕС самая высокая среднегодовая скорректированная заработная плата за полный рабочий день в 2021 году была зафиксирована в Люксембурге (72 200 евро или около 5 млн рублей). За ним следуют Дания (63 300 евро) и Ирландия (50 300 евро). Между тем, самые низкие значения показателя были зафиксированы в Болгарии (10 300 евро), Венгрии (12 600 евро) и Румынии (13 000 евро).

Евростат публикует этот показатель впервые. Показатель основан на сочетании данных национальных счетов и обследования рабочей силы (ОРС). Он корректируется путем выражения заработной платы за неполный рабочий день в эквивалентах полной занятости.

В России среднемесячная зарплата в прошлом году составила 7 244 рубля (то есть около 9,6 тысяч евро в год).

Как ранее сообщала «Газета.Ru», россияне в среднем хотели бы зарабатывать 163 тыс. руб. в месяц. Это 27863 евро в год.