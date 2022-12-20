Кредитные сервисы Сбера стали лауреатами Retail Finance Awards 2022

Два проекта Сбера получили награды премии Retail Finance Awards 2022.

Сервис «Кредитный потенциал» победил в номинации «Лучший розничный финансовый продукт». Сервис «Помощь близкого» отмечен специальной наградой «Цивилизация», которая вручается за проекты, направленные на развитие здорового, образованного, гармоничного общества и поддержку граждан.

Бесплатный сервис «Кредитный потенциал» позволяет всего за несколько минут узнать свои кредитные возможности, одобрят ли вам кредит, рефинансирование, кредитную карту, автокредит или ипотеку и на какую сумму.

Сервис «Помощь близкому с кредитом» дает возможность подстраховать родственника или друга, если у него на карте не хватает денег на платеж по кредиту. Помогать можно как единоразово, так и некоторый период времени. Деньги сразу пойдут на погашение кредита, так что заемщик не сможет потратить их на что-то другое.

Премия Retail Finance Awards — самая значимая и авторитетная награда в мире розничных финансов, учрежденная в 2007 году. Цель премии — отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к значимым достижениям в области развития финансового ретейла, снабдить розничных финансистов лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса.