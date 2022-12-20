Власти обсудят снятие запрета на создание фирм-матрешек

Власти обсудят снятие запрета на создание так называемых фирм-матрешек – когда одно акционерное общество владеет 100% акций другого, а то – 100% третьего. Об этом пишет РБК. Об этом ранее просил бизнес.

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов отметил, что власти должны понимать, до какой степени могут быть расширены возможности для матрешек. Он считает, что можно обсуждать длину цепочки в два-три участника.

«Если мы баланс в рамках субсидиарной ответственности найдем, то уберем злоупотребления в этой сфере, в том числе, обход налогов», — рассказал Торосов.

В закон об акционерных обществах в 1995 году был введен запрет на матрешечные структуры.

В мае 2022 года глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил письмо председателю комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергею Гаврилову с предложением отменить запрет на фирмы-матрешки. По словам Шохина, с одной стороны, запрет при желании можно обойти, а с другой — возможны ситуации непроизвольного нарушения закона, например когда один из двух участников решает выйти из компании.

По словам Шохина, сейчас уже закон делает исключение для «внучек» оборонных концернов и госкорпораций «Роскосмоса» и «Ростеха», а власти, когда передают активы на 100% принадлежащим государству организациям, оставляют за собой одну акцию для соблюдения закона.

Шохин назвал запрет на матрешки «дискриминацией бизнеса».