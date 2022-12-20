В Казахстане захотели на полгода продлить запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом

Власти Казахстана планируют еще на полгода продлить запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом, который действует с июля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на приказ министра энергетики республики Болата Акчулакова.

«Ввести запрет на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов», — говорится в документе.

Отмечается, что этот указ будет находиться на общественном обсуждении до 3 января 2023 года.

В прошлый раз запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом казахстанские власти вводили с 12 июля сроком на шесть месяцев.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на заседании правительства сообщил, что Казахстан собирается поставлять нефть в Китай и Иран из-за диверсификации направлений. Акчулаков отмечал, что особое внимание планируют уделить развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута в сторону турецких, грузинских и азербайджанских портов.