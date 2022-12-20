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Цена газа в Европе выросла до $1260 на фоне известий о взрыве на газопроводе в Чувашии

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Alik Keplicz/AP

Цена газа в Европе выросла до $1258 за 1 тыс. куб. м на фоне новостей о взрыве на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии, передает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Уточняется, что стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до €114,325 за МВт/ч.

С начала дня рост стоимости газа превысил 5%, отмечает агентство.

Ранее днем сообщалось, что стоимость газа в Европе опустилась ниже $1100 за 1 тыс. куб. м впервые с 17 ноября.

20 декабря на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии произошел взрыв. По этому газопроводу газ идет из Западной Сибири в Европу через Украину.

В Государственном комитете республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям заявили, что в результате пожара пострадал один человек, погибших нет. Инцидент произошел в Вурнарском районе между селом Калинино и деревней Ямбахтино.

Между тем ТАСС сообщает, что погибли три человека.

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