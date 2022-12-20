«Тинькофф банк» возобновил переводы в евро для бизнеса в любую страну мира

«Тинькофф банк» возобновил международные переводы в евро в любую страну мира для индивидуальных предпринимателей и компаний, следует из сообщения кредитной организации. Минимальная сумма перевода – 10 тыс. евро. Переводы в евро в другие российские банки недоступны.

Минимальная сумма операции может разниться в зависимости от международного банка, уточнили в «Тинькофф».

«Минимальная сумма перевода может отличаться. В некоторые банки Сербии и Боснии и Герцеговины доступны переводы в размере от 300 евро. Минимальная сумма перевода в Азербайджан составляет 5 тыс. евро, а Армению и Узбекистан — без ограничений по сумме», — следует из сообщения.

В мае 2022 года «Тинькофф банк» сообщил, что временно приостанавливает SWIFT-переводы в европейской валюте из-за увеличения сроков их прохождения. В конце мая банк объявлял, что с 6 июня повысит комиссию за SWIFT-переводы – она составит 1% от суммы перевода (минимум — $30 или £30, максимум — $200 или £200). До этого комиссия составляла $15 или £10.

16 июня «Тинькофф» сообщил, что меняет условия SWIFT-переводов. «Минимальная сумма SWIFT-переводов составит $20 000. Появится комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода», — говорилось в сообщении банка.

Переводы в валюте через SWIFT «Тинькофф банка» были возобновлены с 10 августа для премиальных клиентов, с октября – для широкого круга клиентов.