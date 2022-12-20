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Эксперт: производители трансформаторов переходят на алюминиевую обмотку

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Bryan Woolston/Reuters

Технический директор завода «Тольяттинский трансформатор» Иван Волков заявил, что на рынке промышленных трансформаторов сейчас происходит своеобразная алюминиевая революция.

Первые опыты использования алюминия в производстве трансформаторов были предприняты и поставлены на поток еще в советские времена. Однако именно сейчас алюминиевое направление становится по-настоящему магистральным. Все дело в разработке принципиально новых сплавов РУСАЛа, значительно улучшивших технические характеристики алюминиевой обмотки.

«Железная гайка в ведре сразу утонет, поэтому с точки зрения обычного здравого смысла надо строить только деревянные корабли. Но с инженерной точки зрения более перспективны металлические судовые корпуса, и поэтому сегодня деревянных кораблей не осталось», — иронизирует технический директор завода «Тольяттинский трансформатор» Иван Волков.

По его словам, потребителю продукции «Тольяттинских трансформаторов» нужно качество, надежность и приемлемая цена. Все это обеспечивает алюминий.

Волков также объяснил, почему алюминий применяется все чаще.

«Медь дороже алюминия примерно в 3,4 раза. При производстве промышленного трансформатора вес обмоток исчисляется тоннами, поэтому экономия при сохранении эксплуатационных характеристик получается серьезная. К тому же ежегодное увеличение потребления электроэнергии в 2% увеличивает потребность в трансформаторной мощности в 7 раз. В результате потребитель, руководствуясь вполне прагматичными соображениями, делает свой выбор в пользу «алюминиевых» трансформаторов», — сказал он.

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