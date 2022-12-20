Риэлторы сообщили о том, что в Москве стало проще снять жилье

Доля отказов при аренде квартир в Москве снизилась с 20% до 5% с августа по декабрь 2022 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные риэлторской компании Est-a-Tet.

«Сегодня отказов практически нет. Даже самые придирчивые арендодатели идут на уступки», — сказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

По ее словам, владельцы стали более охотно сдавать квартиры в том числе семьям с детьми и домашними животными.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», с февраля по декабрь 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре и Казани снизилась средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры. Больше всего — в Москве и Санкт-Петербурге, на 15,7% и 12,5% соответственно.

«В Москве стоимость аренды однушки снизилась на 15,7%. В декабре снять такую квартиру в столице можно за 46,49 тыс. руб. В Санкт-Петербурге показатель уменьшился на 12,5% до 30,6 тыс. руб. В Красноярске стоимость аренды однушки упала на 4,1%, в Казани на 2,8% и Самаре на 1,8%. Снять такую квартиру в декабре в Красноярске можно за 18,33 тыс. руб., в Казани – за 22,82 тыс., в Самаре – за 17,9 тыс. руб.», — рассказал ведущий аналитик федеральной риелторской компании «Этажи» Александр Иванов.